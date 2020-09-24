Теперь для получения паспорта ДНР нужно будет сдавать отпечатки пальцев

До получения паспорта РФ необходимо получить паспорт Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

На днях вступит в силу Закон ДНР «О государственной дактилоскопической регистрации». Теперь при подаче документов на паспорт ДНР необходимо будет проходить процедуру дактилоскопии.

- Закон расширяет круг субъектов, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации. К ним отнесены лица, обратившиеся с заявлением о выдаче паспорта гражданина ДНР в территориальные органы, организации, подразделения органов внутренних дел, осуществляющие функции контроля и надзора в сфере миграции, — сообщает пресс-служба НС ДНР.

Напомним, что сейчас многие люди сталкиваются с проблемой больших очередей на получение республиканского паспорта. Эта тема, в том числе, поднималась во время прямой лии с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Он пообещал решить ее путем найма дополнительных сотрудников.

Закон об обязательной дактилоскопии принят в двух чтениях и направлен на подпись Главе ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР будут развивать индустрию путешествий

Для этого создают Центр развития туризма (подробнее)