Будут ли в ДНР признаваться украинские паспорта

Украинский паспорт в ДНР действителен, если есть местная прописка Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Паспорт гражданина Украины может удостоверять личность жителей ДНР, постоянно проживающих на территории Республики, то есть, имеющих прописку в Республике. Так сказано в Указе №336 Главы ДНР Дениса Пушилина. Документ опубликован 23 сентября 2020 года и вступил в законную силу.

Эта норма распространяется на украинские паспорта с отметками органов регистрации актов гражданского состояния ДНР и подразделений уполномоченного органа России в сфере миграции.

До этого на территории Республики украинские паспорта с указанными отметками считались недействительными.

Напомним, очередь на подачу документов на республиканский паспорт уже растянулась до 2023 года. На прямой линии 22 сентября 2020 года Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин дал объяснение – почему так происходит, и какие меры предпримет власть.

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