В ДНР будут развивать туризм

В Зуевку стали популярны туры выходного дня. ФОТО: Наталья ЧУМАКОВА

Дончан, которые не имеют кредитных карточек, ждет приятная новость. В этом центре можно будет забронировать номера в гостиницах, пансионатах, купить авиа и ж – д билеты.

- Центр развития туризма (ЦРТ) – государственная структура. Его цель - развитие внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики. Он будет заниматься и международным туризмом, – рассказывают в министерстве молодежи, спорта и туризма.

Но главной задачей центра будет развитие местного туризма. Рабочая группа уже сформировала экскурсионные маршруты, разработала путеводители и карты.

- У нас есть, что посмотреть, - говорят в министерстве. – Это и Меотида, Зуевка, ландшафтные парки, где можно увидеть не только краснокнижные растения, но и окаменевшие деревья, скифские скульптуры.

Сейчас местный туризм выигрывает и на фоне угрозы коронавируса. Не страшно, что во время пути за рубеж изменятся правила и попадешь на изоляцию, или не пересечешь границу из – за отсутствия теста на COVID-19.

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