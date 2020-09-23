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Спорт

Атлеты из ДНР стали победителям во всероссийском чемпионате «Гонка Героев»

Спортсменам нужно было преодолеть трассу, которая состояла из 32 препятствий. Гонка за первенство длилась больше полутора часов
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Атлеты надеются попасть на «Гонку Героев» в 2021 году

Атлеты надеются попасть на «Гонку Героев» в 2021 году

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сборная спортсменов из Донецкой Народно Республики стала победителем суперфинала всероссийского чемпионата «Ганка Героев», которая проходила в Московской области 19 сентября.

Соревнования проходили в формате гонки «взводами» по 10 человек. Перед спортсменами стояла задача преодолеть дистанцию, оборудованную 32 препятствиями, и прийти к финишу первыми.

— Соревнования показали, что уровень наших спортсменов растет из года в год. Также ребята проявили стойкость, волю к победе и командный дух, преодолевая препятствия помогали друг другу. Все это привело к победе. Наш взвод из 10 человек финишировал с результатом 1 час 39 минут, — рассказал журналистам тренер, начальник кафедры физподготовки Донецкого высшего общевойскового командного училища Виктор Сивоконенко.

Кроме того, команда из ДНР вошла в десятку лучших спортсменов в легкоатлетическом забеге, который прошел на следующий день после гонки. А в личном зачете по бегу, еще одна спортсменка из Республики заняла третье место.

Как рассказали сами спортсмены во время брифинга с журналистами в Донецке, они надеются, что это не последняя их «Гонка Героев». Они очень хотят повторить свой опыт и приехать на чемпионат в следующем году.

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