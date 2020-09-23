Атлеты из ДНР стали победителям во всероссийском чемпионате «Гонка Героев»

Атлеты надеются попасть на «Гонку Героев» в 2021 году Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сборная спортсменов из Донецкой Народно Республики стала победителем суперфинала всероссийского чемпионата «Ганка Героев», которая проходила в Московской области 19 сентября.

Соревнования проходили в формате гонки «взводами» по 10 человек. Перед спортсменами стояла задача преодолеть дистанцию, оборудованную 32 препятствиями, и прийти к финишу первыми.

— Соревнования показали, что уровень наших спортсменов растет из года в год. Также ребята проявили стойкость, волю к победе и командный дух, преодолевая препятствия помогали друг другу. Все это привело к победе. Наш взвод из 10 человек финишировал с результатом 1 час 39 минут, — рассказал журналистам тренер, начальник кафедры физподготовки Донецкого высшего общевойскового командного училища Виктор Сивоконенко.

Кроме того, команда из ДНР вошла в десятку лучших спортсменов в легкоатлетическом забеге, который прошел на следующий день после гонки. А в личном зачете по бегу, еще одна спортсменка из Республики заняла третье место.

Как рассказали сами спортсмены во время брифинга с журналистами в Донецке, они надеются, что это не последняя их «Гонка Героев». Они очень хотят повторить свой опыт и приехать на чемпионат в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему на Украине вновь заговорили о вводе миротворцев в Донбасс

Тему вооруженной миссии ООН подняли руководители украинской делегации в Контактной группе (подробнее)