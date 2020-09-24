За сутки в ДНР 56 новых случаев коронавируса

На Украине суточный прирост заболевших COVID-19 составляет 3372 человека. Фото: Евгении Ка

Пятьдесят шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в ДНР за минувшие сутки.

Уточняется, что в указанный период из лечебных учреждений с дважды отрицательными тестами выписаны 18 человек. Летальных случаев в минувшие 24 часа не зарегистрировано.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 3146 случаев заболевания: выздоровело 1990 человек, 976 проходят лечение, умерли 180.

По-прежнему остаются закрытыми границы с Украиной, а пропуск граждан осуществляется только с разрешения штаба "Здоровое движение". На Украине суточный прирост заболевших COVID-19 составляет 3372 человека.

Вопрос об открытии границ поднимался на прямой линии с Главой ДНР, но пока оптимистичные прогнозы строить не приходится.

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