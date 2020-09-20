Грипп в Донецке и ДНР 2020: ожидается эпидемия высокой интенсивности

Вакцинация - самая надежная профилактика Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и ДНР 2020 будут циркулировать четыре новых штамма гриппа А и В: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия). Ими жители ДНР никогда не болели и от них не прививались. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует эпидемию высокой интенсивности.

- Новые штаммы гриппа А легко передаются и могут вызывать даже пандемии. При этом вирусы типа В менее агрессивны, они способны вызвать локальные вспышки заболеваемости, - прокомментировала «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Тем временем, респираторными инфекциями за неделю в ДНР заболели больше семи тысяч человек. В основном это дети. К счастью, недуг чаще всего протекает в легкой форме, никто не умер.

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