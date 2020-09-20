В ДНР сезонный подъем заболеваемости среди детей респираторкой

Татьяна Филиппова сообщила об эпидемиологической обстановке в Республике Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На прошлой недели в ДНР респираторными инфекциями заболели больше семи тысяч человек. В основном это дети. К счастью, недуг чаще всего протекает в легкой форме, никто не умер.

- Сейчас у нас подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Каждую неделю заболевают еще 20-30 процентов жителей. Вместе с тем, случаи гриппа в Республике пока не регистрировали, - рассказала «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями прогнозируется с декабря, а пик заболеваемости ожидается в феврале. Неблагоприятной особенностью предстоящего эпидемиологического сезона станет одновременная циркуляция возбудителей гриппа и коронавируса, что не исключает вероятность формирования у людей смешанных инфекций и, соответственно, очень тяжелых осложнений заболевания.

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