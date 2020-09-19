Снизят ли аграриям ДНР тарифы на газ и электроэнергию?

Минагропром предложил снизить аграриям тарифы на газ и электроэнергию. Фото: Евгении Ка

Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР готовит предложения по снижению тарифов на газ и электроэнергию для ряда сельхозпроизводителей.

- Сейчас готовим предложения по изменению тарифов для сельхозпредприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по опыту Российской Федерации, чтобы они были на уровне тарифов для населения. Это на газ, который активно используется, а также чтобы понизить стоимость и электроэнергии, — сказал руководитель МинАПП Артем Крамаренко.Крамаренко в ходе встречи Главы ДНР Дениса Пушилина с трудовым коллективом коммунального предприятия «Енакиевский хлебозавод».

Напоминаем, что во вторник, 22 сентября, Глава Донецкой Народной Республики в прямом эфире ответит на вопросы жителей Донбасса. Прямая линия с Денисом Пушилиным состоится в 19.00.

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