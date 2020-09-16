Прямая линия с Денисом Пушилиным: когда пройдет и как отправить вопрос Главе ДНР

Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики в прямом эфире ответит на вопросы жителей Донбасса. Прямая линия с Денисом Пушилиным пройдет во вторник, 22 сентября. Она будет проходить в телевизионном формате. Начало запланировано на 19.00. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- В текущем году это будет уже вторая прямая линия с жителями Республики. Открытый диалог с людьми показал положительный результат, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин. - Благодаря прямым линиям и общению с людьми в городах и районах руководство страны получает всю необходимую информацию о существующих проблемах, узнает из первых уст, что именно волнует наших граждан.

По словам Дениса Владимировича, подобная коммуникация с людьми помогает четче расставить приоритеты и двигаться по пути развития Донецкой Народной Республики и улучшения жизни ее жителей.

- Дорогие земляки! Хочу услышать от вас самые насущные и острые вопросы, я всегда открыт для диалога, - подчеркнул Пушилин.

Отмечается, что Главе ДНР, начиная с 14 сентября 2020 года, можно задать насущные проблемные вопросы, которые касаются любой сферы жизни: экономической, политической, общественной.

Вопросы нужно отправлять в текстовом формате на сайт Главы ДНР через форму «Обратиться».

Прямая линия будет транслироваться по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.

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