Перемирие, как оно есть: с начала 2020 года погибло пять жителей ДНР

Дарья Морозова рассказала о потерях со стороны Республики с начала 2020 года. Фото: официальный сайт Дарьи Морозовой

Режим прекращения огня и дополнительные меры контроля перемирия в Донбассе – не стопроцентные гарантии безопасности для жителей Донецкой Народной Республики. Это в очередной раз доказало сообщение уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой. В нем говорится, что с начала 2020 года на территории Республики погибло пять гражданских и был ранен 31 человек, среди которых шесть детей.

— С 1 января по 18 сентября 2020 года на территории Донецкой Народной Республики погибло 5 гражданских лиц, ранения и травмы различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получило 31 гражданское лицо, в том числе 6 детей и 11 гражданских женщин, — говорится в сообщении.

Также Дарья Морозова добавила, что по состоянию на 18 сентября украинская сторона удерживает у себя порядка 104 жителей Республики. Обмена пленных пока не предвидится. А в списке без вести пропавших тем временем находятся 362 человека.

Напомним, что ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева разъяснила, почему не состоится обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса. Камнем преткновения является очередное постановление Верховной Рады о местных выборах.

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