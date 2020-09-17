Ольга Кобцева разъяснила, почему не состоится обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса

Ольга Кобцева сказала, что стало камнем преткновения. Фото: lug-info.com

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщила, почему не состоится обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса.

- Проведение обмена невозможно без приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной Рады о местных выборах. В рамках чего мы будем проводить обмен пленными, если это постановление перечеркивает Минские соглашения? Это является тем камнем преткновения, который не позволяет дальше двигаться в переговорном процессе, - сказала Кобцева.

Напомним, Верховная Рада назначила на 25 октября местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории ЛНР и ДНР. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Кобцева отметила, что Украина должна внести изменения в постановление Верховной Рады и привести его в соответствие Минским соглашениям или публично сделать заявление, что не будет выполнять Минские соглашения.

Тем временем, Киев до сих пор не может снять обвинения и завершить процессуальную очистку лиц, переданных республикам Донбасса в рамках обмена пленными в конце декабря 2019 года и в апреле 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД ДНР: Украина отказалась от совместного контроля за нарушениями режима прекращения огня

Также на заседании Контактной группы не удалось договориться по политическим и социально-экономическим вопросам (подробнее)