Первый международный матч сборной ДНР по футболу после паузы из-за COVID-19 пройдет в Абхазии

Напомним, что Абхазия открыла границу для жителей ДНР и ЛНР еще 21 августа. Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Сборные Донецкой Народной Республики и Абхазии по футболу встретятся на одном поле 25 сентября. Матч состоится на территории кавказской республики. Это будет первая международная игра нашей сборной после паузы из-за COVID-19. Об этом сообщил начальник отдела спорта министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Константин Горянец.

Также Горянец добавил, что команда приедет за несколько дней до назначенной игры. У футболистов будет возможность освоится на хозяйском поле и провести там тренировки.

Напомним, что последний международный матч сборная ДНР по футболу сыграла еще 13 февраля до эпидемии коронавирусной инфекции. Тогда ребята играли с крымчанами. Их противником на поле была команда «Кызылташ» из Бахчисарая. Однако забрать победу с собой не получилось. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу команды соперника.

Теперь, когда эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сборная ДНР поедет за победой.

Добавим, что самым масштабным мероприятием, где могли поучаствовать футболисты Республики, в последнее время был только турнир по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина. В нем участвовали команды из разных уголков ДНР. Среди игроков были и профессиональные игроки, и просто ребята, которым нравится играть в футбол во дворе. «Комсомолка» запечатлела яркие моменты турнира.

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