В школьную программу ДНР включили занятия по дзюдо

Обучать учителей физкультуры преподавать дзюдо будут до 24 сентября. ФОТО: Федерация дзюдо ДНР

Дзюдо будут преподавать с 1 по 11 класс. А сейчас учителей физкультуры активно обучают этому виду спорта. Семинары на базе спортивного комплекса «Олимпийский» продлятся до 24 сентября.

- Мы перешли на российские государственные образовательные стандарты, в которых предусмотрена возможность занятия различными видами спорта, в том числе и дзюдо, - сказал министр образования ДНР Михаил Кушаков. - На занятиях дзюдо можно приобрести полезные навыки, как правильно падать, группироваться.

Родители обрадовались нововведению.

- Побольше бы таких инициатив! А то все, что не придумают в школе – ложится на плечи пап и мам, - говорит Оксана Величко, мама пятиклассницы. – Но выделено всего семь часов в год. Это крайне мало. Правда, в нашей школе будут и факультативы по дзюдо.

По словам вице-президента Федерации дзюдо ДНР Дмитрия Семенцова, подобный проект уже 5 лет работает в Российской Федерации. И тренеры ДНР консультировались с российскими коллегами, чтобы запустить занятия этим видом спорта и в наших школах.

Если в ДНР проект будет успешным - дзюдо введут во всех школах.

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