Больше полумиллиона человек стали гражданами ДНР

Наличие паспорта ДНР обязательное требование для получения российского гражданства по упрощённой программе для жителей Республики Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Больше полмиллиона человек получили внутренние паспорта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Миграционной службе министерства внутренних дел ДНР.

— По состоянию на 15 сентября текущего года, миграционная служба МВД ДНР выдала 550 473 паспорта республиканского образца, — говорится в сообщении.

Напомним, что выдача паспортов ДНР началась еще в 2016 году. Однако последний год-полтора процесс подачи документов для получения паспорта значительно усложнился. А все из-за указа президента России Владимира Путина, в котором говорится, что граждане Республики могут получить российский паспорт по упрощенной программе. Для этого им не нужно даже платить госпошлину.

Паспортизация на территории Республики продолжается. Очередь на подачу документов для получения паспорта ДНР занята до 2023 года. Люди в отчаянии. Но теперь эту проблему с будут как-то решать. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

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