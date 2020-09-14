Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Как в ДНР ускорят паспортизацию

Очередь за паспортами ДНР растянулась до 2023 года
Ольга ГАЛЬСКАЯОльга ГАЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Очередь за паспортами ДНР растянулась до 2023 года

Очередь за паспортами ДНР растянулась до 2023 года

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

На днях талон на подачу документов в Миграционную службу Макеевки датировался на декабрь 2021 года. Глазам не поверила! Думала – годом ошиблись. Но нет. В отдаленных районах Донецка, прифронтовых городках даты растягиваются до 2023 года.

При этом на госслужбе грозятся не продлевать трудовые отношения с теми, у кого украинские паспорта.

- Я не могу попасть в «живую очередь» (по ул. Федора Зайцева, 46 в), потому что все время на работе, - говорит дончанка Марина Алексеева. - И не могу «отблагодарить» того, кто может мне эту очередь отдать – нет денег. Получается замкнутый круг. А на работе ходят слухи, что контракты с гражданами Украины не продлят. И с украинским паспортом даже к частнику не возьмут! Ответ один – берите отпуск, стойте на Зайцево. Но у меня маленький ребенок, в отпуске хотела его подлечить.

Таких историй много. Люди в отчаянии Глава ДНР Денис Пушилин назвал эту ситуацию неправильной.

- Нами принимается ряд мер, - заявил Денис Пушилин. - Одна из них — это задействование кадровых служб во всех ведомствах и предприятиях, местных администраций и общественных приемных «Донецкой Республики». Они могут консультировать людей по сбору документов.

Многие люди берут талоны, ждут назначенного часа, а пакет документов неполный. Приходится начинать сначала. Еще власти пообещали увеличить штат сотрудников миграционной службы, найти дополнительные помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украинский пропагандист: «Война за Донбасс закончилась! Мы Донбасс потеряли!»

На Украине начинают понимать, что у Донбасса другие ценности (подробнее)

Интересное

Рекомендуемые