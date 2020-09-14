Как в ДНР ускорят паспортизацию

Очередь за паспортами ДНР растянулась до 2023 года Фото: Юрий СОБОЛЕВ

На днях талон на подачу документов в Миграционную службу Макеевки датировался на декабрь 2021 года. Глазам не поверила! Думала – годом ошиблись. Но нет. В отдаленных районах Донецка, прифронтовых городках даты растягиваются до 2023 года.

При этом на госслужбе грозятся не продлевать трудовые отношения с теми, у кого украинские паспорта.

- Я не могу попасть в «живую очередь» (по ул. Федора Зайцева, 46 в), потому что все время на работе, - говорит дончанка Марина Алексеева. - И не могу «отблагодарить» того, кто может мне эту очередь отдать – нет денег. Получается замкнутый круг. А на работе ходят слухи, что контракты с гражданами Украины не продлят. И с украинским паспортом даже к частнику не возьмут! Ответ один – берите отпуск, стойте на Зайцево. Но у меня маленький ребенок, в отпуске хотела его подлечить.

Таких историй много. Люди в отчаянии Глава ДНР Денис Пушилин назвал эту ситуацию неправильной.

- Нами принимается ряд мер, - заявил Денис Пушилин. - Одна из них — это задействование кадровых служб во всех ведомствах и предприятиях, местных администраций и общественных приемных «Донецкой Республики». Они могут консультировать людей по сбору документов.

Многие люди берут талоны, ждут назначенного часа, а пакет документов неполный. Приходится начинать сначала. Еще власти пообещали увеличить штат сотрудников миграционной службы, найти дополнительные помещения.

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