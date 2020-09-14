Украинский пропагандист: «Война за Донбасс закончилась! Мы Донбасс потеряли!»

Свой выбор дончане сделали давно. Фото: Евгении Ка

Украинские власти должны прекратить попытки выстраивания диалога с жителями ЛНР, ДНР и Крыма, потому что они никогда не воспримут мифы украинской пропаганды.

- Я не верю в коммуникацию с оккупированными территориями и с людьми, которые имеют противоположную точку зрения. Коммуникация возможно между людьми с разными взглядами, но в границах одной парадигмы – например, западных ценностей. Мы можем видеть CNN, BBC, разное освещение одних и тех же событий, но это в рамках одной мировоззренческой парадигмы, – заявил украинский пропагандист Станислав Асеев в ходе «Донбасс медиа форума».

Он добавил, что эти взгляды сформировались не за шесть лет, а гораздо раньше.

- Это попытки продолжить видимость существования переговоров относительно установления мира в Донбассе. Война за Донбасс закончилась! Мы Донбасс потеряли, - подытожил он.

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