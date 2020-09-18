Медики ЛНР зарегистрировали 26 летальных случаев от COVID-19

Медики ЛНР считают, что ситуация с коронавирусом в Республике стабилизирована Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в ЛНР за прошедшие сутки подтвердили у 19 человек и зарегистрировали два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 9.00 18 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 820, — говорится в сообщении. — Зарегистрировано два летальных случая.

По данным ведомства за все время с начала пандемии зарегистрированы 26 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. При этом выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 в общей сложности 708 человек. Остальные проходят лечение в местных больницах.

Тем временем в ДНР число заразившихся медленно подбирается к отметке три тысячи человек. Из них лечение продолжает 1174 больных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гримасы войны в Донбассе: На подконтрольной Украине Луганщине на 600 тысяч жителей приходится 280 тысяч переселенцев

Почти все они в реальности проживают в ЛНР (подробнее)