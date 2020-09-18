Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 сентября 2020 года: На границе Республики и Украины работает гуманитарный коридор въезда и выезда

Прибывшие из Украины больные коронавирусом в ДНР проходят бесплатное лечение Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За все время работы гуманитарного коридора коронавирус в ДНР был выявлен у 131 человек, прибывшего из Украины. Всех инфицированных перевели в специализированные медучреждения и там получают бесплатное лечение. Также, как и остальные пациенты. Всего в Республике от COVID-19 лечатся 1174 больных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 17 сентября, выявлено 43 случая заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 9. Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – мужчины в возрасте 66 и 60 лет и женщина в возрасте 79 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус в ДНР был выявлен у 2951 человека. На данный момент из больниц выписано 1603 человека, а летальных случаев зарегистрировано 174.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

Тем временем на линии разграничения работает гуманитарный коридор. Он открылся утром 18 сентября. Пропуск граждан на въезд и выезд будет осуществляться до шести часов вечера.

Правила для пересечения границы все те же. Чтобы выехать из ДНР нужно иметь регистрацию на территории Украины или подконтрольной ей территории Донецкой области. А для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба.

В ЛНР процедура пересечения границы проще. На сегодняшний на подконтрольной Украине части осталось лишь три города и всего 600 тысяч жителей, на которых приходится 281 тысяча переселенцев (из них две тысячи человек хотят найти работу, остальные – люди пенсионного возраста). Такие данные привела директор департамента соцзащиты населения Луганской облгосадминистрации Элеонора Полищук.

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