Украинские боевики продолжают укрепляться возле единственной питьевой артерии в Донбассе

ВСУ продолжают укрепляться возле канала «Северский Донец - Донбасс». Фото: «Вода Донбасса»

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) второй раз за день сообщает о новых фактах проведения инженерных работ по расширению и укреплению своих позиций украинскими военными.

- В 12.50 в очередной раз было зафиксировано проведение инженерных работ в районе Шум, что грубо нарушает перемирие, - говорится в сообщении СЦКК.

Напомним, что 10 сентября Киев сорвал проведение совместной с Республикой инспекции в Шумах, целью которой должно было стать установление истинного положения дел. Донецк неоднократно заявлял, что под Горловкой украинские силовики сооружают укрепления к водоводу «Северский Донец - Донбасс». Они собираются укрепиться на единственная питьевой артерии в регионе.

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