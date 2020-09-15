Украинские боевики укрепляют свои позиции под Горловкой

В Донбассе действует усиленное дополнительными мерами перемирие
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки не открывали огонь по территории Донецкой Народной Республике, однако при этом нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Накануне в нарушение дополнительных мер контроля и усиления перемирия украинские военные в очередной раз проводили инженерные работы на своих позициях вблизи поселка Шумы под Горловкой,- рассказали в СЦКК.
В предыдущие сутки украинские военные также не стреляли, но один раз нарушили условия допмер. Напомним, что сейчас в Донбасс действует новое усиленное перемирие. Запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Документ предусматривает применение дисциплинарных мер к нарушителям.
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