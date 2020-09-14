Националисты готовят провокацию в районе Авдеевки

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Фото: Штаб "ООС"

Боевики экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация) готовят операцию по срыву действующего перемирия в Донбассе.

- По указанию своего лидера - Андрея Тарасенко националисты должны принять участие в подготовке видеосюжета о якобы обстреле со стороны Народной Республики в районе Авдеевки. В этих целях они планируют произвести около 10 выстрелов из РПГ-7 на окраине населенного пункта, - сообщили в Управлении Народной милиции Республики, ссылаясь на данные разведки.

Тем временем, полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что прогресс в переговорах по Донбассу, в том числе по новому обмену пленными, невозможен без пересмотра Киевом постановления о местных выборах, принятого Верховной радой 15 июля.

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