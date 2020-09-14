Никонорова: «Слова Украины об обмене пленными бессмысленное сотрясение воздуха»

Наталья Никонорова рассказала о разногласиях с Украиной. Фото: МИД ДНР

Прогресс в переговорах по Донбассу, в том числе по новому обмену пленными, невозможен без пересмотра Киевом постановления о местных выборах, принятого Верховной радой 15 июля.

- Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной рады о местных выборах, пункт четвертый которого идет вразрез с Минскими соглашениями. Хотя мы регулярно, буквально при каждом случае общения в рамках Контактной группы обозначаем представителям Украины нашу принципиальную позицию: без отмены или внесения поправок в данное постановление для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями, - заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Ранее сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на следующем заседании Контактная группа обсудит подготовку обмена удерживаемыми лицами. По его утверждению, на сегодняшний день обе стороны подготовили списки примерно по 100 человек каждая.

Никонорова назвала высказывания представителей Украины о подготовке обмена пленными «бессмысленным сотрясением воздуха», поскольку непосредственно на Минской площадке такие заявления не звучат. По ее словам, новый обмен пленными нецелесообразен еще и потому, что украинская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства в предыдущих обменах – часть освобожденных из плена людей не прошли процессуальную очистку и продолжают преследоваться на территории Украины.

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