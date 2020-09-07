ВСУ обстреляли Донецк из гранатометов

ВСУ обстреляли Донецк. Фото: штаб «ООС»
Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию столицы Донецкой Народной Республики. Под обстрел попал поселок шахты «Трудовская». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 11.55 украинские силовики открыли огонь по направлению поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка, - говорится в сообщении.
В СЦКК рассказали, что ВСУ выпустили две гранаты из АГС.
- Огонь велся из подконтрольной Киеву Марьинки, - сказали в ведомстве.
Ранее в Совместном центре сообщали о том, что украинские военные замечены за проведением инженерных работ вблизи участка разведения сил и средств на юге Донбасса.
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