Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков - в большом интервью «Комсомолке»: Наши студенты получили больше восьми тысяч российских дипломов

Студенты ДНР получают российские дипломы в Республике Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Михаил Кушаков встречает нас в рабочем кабинете. У Министра образования и науки ДНР телефон не замолкает. В этом году из-за коронавируса работы значительно больше.

- На приемную кампанию у нас было три недели. Это заставило людей сильно напрячься. С учетом того, что мы проводили приемную кампанию в дистанционном режиме: документы подавались онлайн. Работы очень много. В целом, наши вузы справляются, но возникают определенные вопросы, которые нужно оперативно решать, - говорит Михаил Николаевич.

Министр рассказывает, что в этом году на высшее образование в Республике выделено восемь тысяч бюджетных мест, на среднее профессиональное образование – 8 847 мест.

- Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы у нас было больше людей, которые поступили в средние профессиональные организации, так как у нас большая востребованность кадров именно среднего звена, - говорит Кушаков. - Край у нас индустриальный, поэтому приоритет отдаем инженерным специальностям. Мы даже пошли на то, чтобы увеличить стипендию. Кроме того, мы повышаем престиж педагогических специальностей, так как считаем, что главным в обучении является педагог. От того, как он будет работать, зависит то, какого мы получим абитуриента.

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Абитуриенты идут в на эти специальности или в основном стремятся в вузы?

- Идут. Уже семь с половиной тысяч заявлений подано. Мы делаем все для того, чтобы совместить программы с вузами. Когда ребенок заканчивает техникум, он идет в вуз на второй или третий курс. Делаем ставку на среднее профессиональное образование, потому что это нужно экономике. У нас не хватает врачей. Также испытываем нехватку педагогов– больше 30 процентов - это уже пенсионеры.

- Какие специальности более востребованы в Республике, куда больше желающих поступить?

- В этом году у нас возросла роль медицинского работника. И как ни странно, в этом году первое место по желанию обучаться занимает лечебное дело в медицинском университете. Этот университет у нас первым прошел российскую государственную аккредитацию и полностью ее завершил. Поэтому интерес к этому вузу возрастает и среди иностранных граждан.

Еще пользуются спросом IT-технологии и педагогические специальности. Традиционно остаются в лидерах юриспруденция и экономика, но мы значительно сократили количество бюджетных мест на эти специальности.

Многие идут на инженерные специальности. У нас есть очень хороший строительный вуз - это ДонНАСА. Там хороший профессорско-преподавательский состав. Так получилось, что это самый сохранившийся вуз по количеству ученных. Когда в самом начале войны отсюда выехала часть преподавателей и студентов, почти 90 процентов преподавателей этого университета остались преданными вузу. Они тоже в полном объеме прошли российскую государственную аккредитацию. Многие идут в университет экономики и торговли, а этот вуз тоже закончил прохождение российской аккредитации и у него востребованные специальности. Этому университету в этом году исполняется 100 лет – будем праздновать.

- С каких стран приезжают абитуриенты в Республику?

- Больше всего желающих учиться у нас – из России и Луганской Народной Республики. Еще у нас есть программа «Соотечественников» - мы считаем, что жители Донецкой области, находящиеся под оккупацией киевского режима – наши граждане. Украинцев тоже принимаем. В этом году их меньше из-за ситуации с пересечением границы.

- Какие менее востребованные специальности?

- В этом году мы контрольные места исполним. Все специальности востребованы. От технического университета ожидаем большего потока студентов, чем наблюдаем сейчас. Вуз в первых числах сентября начнет прохождение российской аккредитации. Там все готово по трем направлениям подготовки. Я думаю, что это увеличит интерес к этому университету.

- Идут ли сейчас в шахтеры?

- Ну вы знаете, как бы это больно ни было, идут сокращения. Такого ажиотажа нет, но абитуриенты поступают на эти специальности.

С 2015 по 2020 год дети из ДНР получили больше 8 тысяч дипломов Российской Федерации Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как идет распределение бюджетных мест?

- В зависимости от лицензии.

- Почему растет количество платных мест?

- Потому что желающих больше. Спрос определят предложение.

- Когда, по вашим прогнозам, полностью завершится аккредитация вузов Республики в России?

- Сложно сказать, но основные вузы, которые являются локомотивом, они на следующий год завершат. Но, чтобы вы понимали, этот процесс постоянный.

- Как проходит аккредитация?

- Существуют определенные требования к процессу прохождения российской государственной аккредитации, и для того, чтобы ее пройти, нужно соблюсти все требования. А для этого нужно выполнить много работы. Это фактически полное переформатирование вузов. А это и требование к квалификации профессорско-преподавательского состава, использование российских программ, количество профессоров, преподавателей, совместителей должно соответствовать требованием, сайты, необходимо наличие электронной библиотеки – масса требований. Некоторые вузы год готовятся. От этого выигрывать качество образования.

- Сколько студентов Республики получили российские дипломы?

- С 2015 по 2020 год наши дети получили больше 8 тысяч дипломов Российской Федерации. У нас больше 140 межвузовских партнерских соглашений. Мы создали условия, чтобы наши дети могли выезжать в Россию после того, как сдали экзамены у нас, и там сдавали. И получали и наши дипломы, и российские.

Читайте также

Министр образования ДНР Михаил Кушаков - в большом интервью «Комсомолке»: «В приоритете безопасность тех, кто учит, и тех, кого учат»

Руководитель ведомства рассказал «Комсомолке» о новшествах в образовательной сфере (подробнее)