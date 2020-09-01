Министр образования ДНР Михаил Кушаков - в большом интервью «Комсомолке»: «В приоритете безопасность тех, кто учит, и тех, кого учат»

Министр образования Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков рассказал «Комсомолке» о нововведениях и школьном образовании в целом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Конец прошлого учебного года был трудным. Нелегко на дистанционке пришлось и детям, и учителям, и родителям. Однако общими усилиями программа была освоена.

Как начнется новый учебный год – этот вопрос беспокоил многих. К счастью, эпидемическая ситуация позволила ребятам обучаться в очном формате. Министр образования Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков рассказал «Комсомолке» о нововведениях и школьном образовании в целом.

- В первый класс этой осенью пойдут 15 тысяч детей. У нас все время шел прирост. В прошлом году было на тысячу меньше. Дальше, когда в школу пойдут дети 2014-2015 годов рождения, ожидаем небольшой спад. Выпускников в этом году было 11 тысяч. 800 человек окончили школу с золотой медалью.

- Как будет организовано начало учебного года? Как принимали это решение?

- В приоритете была безопасность тех, кто учит, и тех, кого учат. Свои действия мы согласовывали с Министерством здравоохранения. Мы обратились к Главе Республики Денису Владимировичу, и нам разрешили начать учебный год в школах в обычном режиме, но по инструкции, разработанной совместно с Минздравом.

- Какие будут отличия от привычного учебного процесса?

- Все родители будут измерять у ребенка температуру перед выходом из дома. Раньше дети обычно собирались возле школы, а двери открывались в определенное время – ближе к началу уроков. Теперь школа будет открыта с более раннего времени, и учащиеся сразу же станут заходить в здание - чтобы не создавать толпу. Больше внимания будет уделяться гигиене.

- Учителя и ученики не будут сдавать тесты? Носить маски на уроках?

- Тесты пока не планируются. Мы будем исходить из ситуации. Маски во время уроков в обязательном порядке носить не нужно.

Новый учебный год стартовал в очном режиме Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Обсуждался дистанционный формат на начало учебного года?

- Мы были к этому готовы. Если увидим, что ситуация начнет ухудшаться, то сразу же перейдем на дистанционное обучение.

- Как быть тем учителям, которые не могут освоить этот формат?

- Уже сейчас мы планируем вводить особую подготовку для преподавательского состава.

- Но все ли смогут освоить дистанционную форму обучения? Прежде всего речь идет о тех преподавателях, которым в силу возраста и отсутствия необходимых навыков проще работать с бумагой, чем с компьютером.

- Почему нет? Если человек хочет работать, он все сможет освоить. К тому же этому будут учить. Более того, по российским стандартам, раз в три года нужно проходить курсы повышения квалификации.

- Как вы сами относитесь к дистанционному формату?

- Он, конечно, не является прямым диалогом профессора и студента, учителя и школьника. Я за традиционную форму обучения. Но дистанционное обучение предоставляет большие возможности поиска информации для освоения предмета. Особенно если человек заинтересован в учебе. На дистанционке ученики находились с конца марта по май. Фактически материал уже был освоен, и два месяца дистанционного обучения были направлены на закрепление и повторение.

- Наверное, первоклассникам труднее всего? Учителя говорят, что исправить наклон букв на дистанционке очень сложно.

- Конечно. Но с этой проблемой мы не столкнулись. К концу учебного года ребята уже научились писать.

- Почему детские сады не закрывали?

- Шестьдесят процентов детей сады не посещали, а сорок – продолжали с письменного согласия родителей. Детские сады работали, потому что у нас есть военнослужащие, госслужащие, которым детей оставить не с кем. Как показывает практика, ни один ребенок не заболел.

- В этом году школы Республики полностью перешли на российскую образовательную программу?

- Мы завершили этот процесс и полностью интегрировали в российское образовательное пространство. Все учреждения среднего профессионального образования, а их около ста, также работают по российским стандартам. Это закрепило результат всех перемен.

Символично, что мы объявили об этом общественности 24 августа - в День независимости Украины. Знаете, что сказал первый президент Украины Леонид Кравчук? «С каждым годом нам будет все труднее вернуть Донбасс, потому что даже школьники и студенты учатся по другим учебникам». Он, как бывший идеологический работник, понимает, что такое учеба по российским образовательным стандартам.

- Что конкретно изменилось в образовании с 2014 года?

- Полный переход на русский язык. Украинский факультативно учить никто не запрещает. Решение об обучении на русском языке принималось демократическим путем. В этом участвовали родители, школьники и преподаватели. До 2014 года была украинизация. Теперь мы перешли на все российское. Сама идеология обучения изменилась. Если раньше воспитание шло в одном направлении, то сегодня совсем в другом.

Новый учебный год стартовал в очном режиме Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Россия помогает Республике в образовательной сфере?

- Мы получаем гуманитарную помощь из России: продукты, стройматериалы – больше 150 школ были отстроены, отремонтированы благодаря российской помощи. В 2015 году все школы Республики были обеспечены российскими учебниками. Помогает и Администрация Президента Российской Федерации – наши дети ездят на отдых в «Снегири» в Подмосковье. Там они знакомятся с Москвой, для них проводят экскурсии, с ними работают психологи, ребят хорошо кормят. В ближайшее время 500 детей со всей Республики едут в «Артек». Там будет несколько смен. Поедут отличники учебы, победители олимпиад. Это дополнительная возможность стимулировать наших детей на хорошую учебу.

- Сколько сейчас школ в Республике?

- 618. Треть из них находится в Донецке. 70 тысяч школьников учатся в прифронтовой зоне.

- Много школ пострадало от обстрелов?

- За время войны повреждено больше ста. Есть школы, которые находятся на линии соприкосновения, чуть ли не в «серой зоне». Мы их не закрываем, потому что дети должны иметь возможность учиться. Мы делаем все для того, чтобы дети могли получить образование. Надеемся, что здравый разум этих… проснется, и они не будут делать того, о чем говорил их прежний президент. У нас, как ни странно, люди возвращаются. Мы это видим по школьникам. Все же у людей здесь жилье, родной очаг.

Также у нас есть 31 интернат, куда дети попали по разным причинам: это и дети защитников, и те, кто потерял родителей, кто остался на попечительстве. Круглых сирот - больше 500. Государство заботится об этих детях.

«Мечтал стать строителем»

Министр рассказал «Комсомолке» о школьных и студенческих годах.

- Вы хорошо учились в школе?

- Да, в основном получал отличные оценки.

- Какой предмет нравился больше всего?

- История, география. Неплохо знал биологию и математику.

- Кем мечтали стать в школьные годы?

- Тогда разные были мечты. Но больше всего хотел стать строителем. Мои школьные годы совпали с периодом всенародных строек. Все знали: «Где проходит строительство, там утверждается жизнь».

- Сами участвовали в стройках?

- Конечно. Я учился в строительном техникуме и состоял в комсомольском строительном отряде. Будучи студентом, ездил в Удмуртию. Там мы работали на металлургическом заводе, принимали участие в строительстве зданий. На заводе цветных металлов строили огромную столовую, затем цех. Как-то раз нужно было возвести стену. Стройотряд наш большой был. Мужички, которые с нами работали, утверждали, что стройка закончится в следующем году. Мы сначала быстро залили фундамент и за несколько дней подняли все стены с перегородками. Эти мужики пришли и говорят: «Ну вы даете!» Ну а нам что? Нам нужно было заработать. Самое интересное, что успевали работать на одной стройке и параллельно чинили в Ижевске рельсы и разгружали вагоны. В студенческие годы мы успевали и работать, и отдыхать. Интересное это было время!

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