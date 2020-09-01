Директор школы на передовой в Саханке: "В этом году у нас ни одного первоклассника"

В этом году в Республике 14 тысяч первоклашек. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

1 сентября в этом году день во всех смыслах долгожданный. Еще бы, почти 6 месяцев дети не видели друг друга. Родители суетятся в последних приготовлениях и только повторяют:

- Лишь бы не дистанционка, все остальное переживем!

В этом году за парты в Республике сядут 143 тысячи школьников, из них – 14 тысяч первоклашек.

За парты в Республике сядут 143 тысячи школьника. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Но не во всех школах ДНР в этом году есть первоклассники. Школа в Саханке, стоящая буквально на передовой, без преувеличения школа-герой и герои здесь все – и дети, и учителя. Многим из них известно, что такое добираться на уроки под грохот артиллерии, падать в ближайшие овраги, когда ложится уж слишком близко.

- В этом году у нас совсем не будет первоклашек, если ничего не изменится, то их не будет и в следующем году, - признается директор школы Оксана Самарская, которая ни на один день не оставила свой пост и не уехала в более спокойные уголки Донбасса. – А всего в школе у нас 31 ученик. Вот уж где любую дистанцию можно соблюдать!

Во всей школе 31 ребенок. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вспомнилось, что в крупных городах России классы делят, чтобы избежать скопления детей и соблюсти профилактические меры. Так там буквы в классах доходят до "Н" и даже дальше по алфавиту. А здесь вся школа, как один класс.

При этом наступившее в конце июля перемирие пока сохраняется. Жители Саханки молятся, чтобы оно осталось навсегда. Детям тут известны «плюс» и «минус» отнюдь не только, как математические действия, а как вести себя при обстрелах, тут знают даже самые маленькие. В мае здесь были в очередной раз тяжело ранены дети...

- При этом надежду мы не теряем. Неожиданным сюрпризом стало, когда накануне учебного года нам в школу привезли 40 пластиковых окон и оперативно их вставили. Будем надеяться, это значит, что будет мир и окна не вылетят от очередной взрывной волны, - выражает надежду директор школы.

Все эти окна в этом году сменили на пластиковые, местные видят в этом хороший знак. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А мы желаем всем детям Республики успешного учебного года, пусть ни война, ни карантин, ни другие взрослые игрища не помешают беззаботности детства, не отнимут радости познаний и общения.

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