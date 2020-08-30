«Он всегда оставался верным сыном своей земли»: В Донецке почтили память Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С самого утра к памятнику Иосифа Кобзона, что у дворца молодежи «Юность» в Донецке, дончане несут цветы. Жители Республики чтят память о земляке, который помогал материально и морально с самого начала войны в Донбассе.

В Донецке почтили память Иосифа Кобзона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Почтить память Героя Донецкой Народной Республики приехал премьер-министр государства Владимир Бидевка. Спикер Парламента возложил цветы.

- Иосиф Давыдович Кобзон для нас, для всей Республики - легендарная личность. Он не только внес значительный вклад в развитие культуры, как ДНР, так и Советского Союза и России, - сказал Владимир Анатольевич.

Бидевка отметил, что Кобзон всегда оставался верным сыном своей земли.

- В самые тяжелые времена Иосиф Давыдович пришел на помощь своей Родине, - говорит премьер-министр. - Он помогал как материально, оказывая поддержку жителям Республики и солдатам на передовой, так и морально.

В Донецке почтили память Иосифа Кобзона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спикер Парламента ДНР подчеркнул, что именно песни Иосифа Кобзона подвигли людей на те подвиги, которые были совершены в 2014 и последующих годах.

- Мы никогда не забудем Кобзона и те подвиги, которые он совершил для нашей Родины. Я уверен, что память о нем будет передаваться из поколения в поколение, - сказал Владимир Бидевка.

Стоя у скульптуры хочется, чтобы эта скульптура ожила и наш земляк, такой же легкой походкой, в которой он застыл, пошел дальше творить добрые дела. Ведь он столько всего ещё мог сделать.

В Донецке почтили память Иосифа Кобзона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это мистическое совпадение: монумент Кобзону в Донецке на площади у Дворца молодежи «Юность» установили за 15 лет до смерти великого певца - 30 августа 2003 года. Его открытие было приурочено ко Дню города и 69-летию народного артиста СССР, родившегося в Донецкой области. Великий певец лично приехал на этот торжественный момент. Двухметровый монумент был отлит из бронзы в Смоленске. Автор памятника — московский скульптор Александр Рукавишников.

Иосиф Кобзон получил паспорт в Июне 2016 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Примечательно, что, когда здание дворца молодежи в конце августа 2014 года попала под обстрел со стороны Украины, Иосиф Давыдович говорил: «Лучше бы осколки попали в мою скульптуру».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве.

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