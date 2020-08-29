Министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко: На уроках учителям и детям маски не нужны

Учебный год начнется в очном режиме Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Школы Донецкой Народной Республики активно готовятся к началу нового учебного года, который начнется в очном формате, но с определенными требованиями.

Министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко рассказал об инструкции осуществления образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности.

- Во всех общеобразовательных учреждениях должны проводиться усиленные профилактические и текущие санитарно-гигиенические мероприятия, включая дезинфекцию, влажную уборку, проветривание, - говорит глава здравоохранительного ведомства. - Кроме того, необходимо создать условия для соблюдения правил личной гигиены, которые включают в себя наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах.

Оприщенко отметил, что санитайзеры детям давать не рекомендуется.

- Достаточно ребенку иметь при себе индивидуальные влажные салфетки и тщательно мыть руки в школе, - сказал министр.

Кроме этого, за каждым классом должны быть закреплены постоянные классные помещения, в которых дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования.

- Медицинское обслуживание детей должно быть организовано во всех образовательных учреждениях. В случае отсутствия медицинского работника приказом директора должно быть назначено лицо, ответственное за охрану здоровья учащихся и соблюдение профилактических мероприятий, - рассказал Александр Оприщенко.

Также не рекомендуется устраивать массовые мероприятия. Все входы в школу должны быть открыты, чтобы не было столпотворения. В столовых должно быть по три набора посуды на одно посадочное место.

- Нужно чаще мыть помещения и проветривать классы, - говорит министр здравоохранения ДНР. - Что касается масочного режима, то учителям маску надевать необходимо только при общении с родителями или встрече ребенка в школу. Также маски будут обязаны носить сотрудники столовых. На уроках учителям и детям маски не нужны. Дети могут носить с собой маски по желанию.

Оприщенко обратил внимание, что родители утром должны измерять температуру и записывать ребенку в дневник.

- Если у ребенка признаки ОРВИ, родитель должен сообщить об этом участковому врачу и учителю, и оставить ребенка дома. Ученики и учителя с признаками ОРВИ к занятиям допускаться не будут, - рассказал Александр Оприщенко.

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