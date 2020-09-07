СЦКК: Украинские военные замечены за проведением инженерных работ вблизи участка разведения сил и средств на юге Донбасса

Наблюдалось четыре человека, которые проводили инженерные работы на позициях ВСУ. Фото: штаб «ООС»

Солдаты вооруженных формирований Украины были замечены за проведением инженерных работ вблизи участка разведения сил и средств на юге Донбасса. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 10.10 наблюдалось четыре человека, которые проводили инженерные работы на позициях вооруженных формирований Украины в районе села Богдановка, - сказано в сообщении.

Петровское-Богдановка – участок разведения сил и средств. Вывод войск состоялся не с первой попытки в ноябре 2019 года.

Проведением инженерных работ на линии соприкосновения украинская сторона нарушает главные условия пакета мер по усилению перемирия, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков - в большом интервью «Комсомолке»: Наши студенты получили больше восьми тысяч российских дипломов

Руководитель ведомства рассказал «Комсомолке» о высшем образовании в Республике (подробности)