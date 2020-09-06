Ультиматум Пушилина устроил «аншлаг» на позициях ВСУ: В этом признаются сами украинские военные

ВСУшники возмущаются, что по сути ими командуют "сепары". Фото: Минобороны Украины

Подразделения ВСУ получили приказ покинуть позиции в районе поселка Шумы под Горловкой после ультиматума со стороны ДНР. Об этом рассказали украинские боевики изданию «Страна».

По их словам, после заявления главы ДНР Пушилина, у них на позициях начался настоящий «аншлаг».

- К нам приехали все, кто мог, от ОБСЕ до штабистов. С этих опорных пунктов уже вывели бои цов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать. По большому счету, этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, чтобы надавить на нас. Это во-первых. А во-вторых, участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника, — рассказал изданию офицер ВСУ.

При этом отмечается, что командование «ООС» распорядилось перебросить к линии фронта в указанном месте тяжелую артиллерию.

Напоминаем, Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ Народной милиции Республики открыть огонь по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ под Горловкой из-за неоднократного нарушения украинской стороной одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия. Соответствующее заявление размещено на сайте лидера государства.

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