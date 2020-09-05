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Политика

Глава ДНР дал приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ под Горловкой

Они были возведены в нарушение договоренностей
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Согласно пункты «д» допмер контроля перемирия украинская стороны должны была закопать траншеи, вырытые после подписания договоренностей

Согласно пункты «д» допмер контроля перемирия украинская стороны должны была закопать траншеи, вырытые после подписания договоренностей

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ Народной милиции Республики открыть огонь по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ под Горловкой из-за неоднократного нарушения украинской стороной одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия. Соответствующее заявление размещено на сайте лидера государства.

— Официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы), — заявил Глава Республики.

Также Денис Пушилин добавил, что предупреждение об открытии огня будет направлено представителями Республики в Контактную группу и украинской стороне через Совместный центр контроля и координации перемирия.

— Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей, — добавил лидер государства.

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