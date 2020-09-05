Глава ДНР дал приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ под Горловкой

Согласно пункты «д» допмер контроля перемирия украинская стороны должны была закопать траншеи, вырытые после подписания договоренностей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ Народной милиции Республики открыть огонь по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ под Горловкой из-за неоднократного нарушения украинской стороной одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия. Соответствующее заявление размещено на сайте лидера государства.

— Официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е» дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы), — заявил Глава Республики.

Также Денис Пушилин добавил, что предупреждение об открытии огня будет направлено представителями Республики в Контактную группу и украинской стороне через Совместный центр контроля и координации перемирия.

— Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей, — добавил лидер государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для жителей республик Донбасса «Ощадбанк» ограничил пользование просроченными картами

Банковские карты не будут блокироваться до 1 октября, но количество услуг по ним сокращено (подробнее)