Украина запретила работу журналистам на линии разграничения

Журналистам не будет допуска на линию разграничения. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Командование украинской операции объединенных сил (ООС) приостановило выдачу аккредитаций журналистам, разрешающих работу на линии разграничения сторон. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Командование ООС временно остановило аккредитацию журналистов и запретило выезд съемочных групп на передний край до особого распоряжения, – сказано в сообщении.

Остается догадываться, с чем это связано. С сокрытием факта размещения запрещенного вооружения или готовящихся провокаций против военных Республики.

Тем временем, Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ Народной милиции Республики открыть огонь по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ под Горловкой из-за неоднократного нарушения украинской стороной одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия. Соответствующее заявление размещено на сайте лидера государства.

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