Зампред Российско-Белорусского братства Андрей Антонов: «В Белоруссии тот же сценарий, что и в Киеве, дончанам это объяснять не нужно»

Андрей Антонов регулярно бывает в Донбассе с начала войны и отмечает, что его жители наделены особенными мудростью и добротой. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С Андреем Антоновым зампредседателя Российско-Белорусского братства, членом Союза писателей мы познакомились в стенах Петровской академии наук и искусств, вице-президентом которой он является.

- Я – русский человек, - так отвечает Андрей Витальевич на мой вопрос о его регалиях. – Наше Российско-Белорусское братство – это общественная организация, которая работает на укрепление связей между Россией и Белоруссией еще с 90-х годов. Это и концерты к Дню единения, и совместные мероприятия, издание совместных сборников прозы и поэзии и, конечно, общение. Я не единожды бывал в Белоруссии, участвовал в пресс-конференциях с Александром Лукашенко. Сложилось хорошее впечатление. Это действительно президент страны, который в курсе всех ее проблем, которому не все равно, что происходит и с чем страна останется завтра.

- И как считаете, оправданы все эти протесты в Белоруссии? – интересуюсь я.

- Это повторение украинского сценария, но с применением новых технологий пропаганды. Правда, на Украине все события в самом начале были сосредоточены в Киеве, а тут – почти по всей Белоруссии полыхнуло. Там были те же методички и инструкции, что и в Киеве, как делать коктейль Молотова, как нападать на милицию. Это тоже результат заигрывания с Западом, внедрение в госаппарат «пятиколонников». Затем, как и на Украине, подняли вопрос языка. Я знал тех белорусов, кто, приехав в Питер, общался прекрасно на русском языке, но стоило им приехать в Белоруссию, там они подчеркнуто переходили на мову, даже в общении со мной, хотя знали, что я из России. Дончанам не нужно это объяснять, вам хорошо известно, к чему приводят подобные сценарии.

Слишком сильна в белорусах тяга к идентичности, это понятно для молодого государства, которое стремится определиться, но при этом нельзя забывать, что все мы – русские, белорусы, украинцы – часть русского мира, у нас общий корень, неделимый. А одним из факторов противостояния стало постоянное отталкивание нашими российскими руководителями белорусов, все эти молочные, газовые войны. В чем-то они обоснованы, но резкие радикальные решения только во вред отношениям.

С Андреем Антоновым и его соратником Германом Владимировым - создателем Музея боевого братства России в Питере и членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- У нас ведь даже ассоциативный ряд уже: Белоруссия - продукты. Качество их продуктовых товаров является эталоном на постсоветском пространстве. Дело в конкуренции?

- Да, верно и вопрос конкуренции. И не только продукты, у них отличная бытовая техника, мебель. Я там бывал не единожды. В Белоруссии всегда развивались экономика и промышленность, там хорошие дороги, а во всем аккуратность, еще там прекрасна выстроена система агрогородков с социальной защитой и прочим. Меня всегда радовал у них здравый подход ко всему. Чем плохо? Я возвращался оттуда в Россию и смотрел другими глазами, ведь можно и у нас делать подобное, нужен только хозяйский подход.

Но я думаю, Лукашенко справится. Хотя надеялся, что это будет быстрее.

- А какой видите здесь задачу России?

- Основная задача нашей власти – удержаться при ней. Мне не хочется этого произносить, но, увы, это правда: очень недальновидно, нехорошо ведет себя руководство РФ и по отношению к жителям Донбасса. Я в прошлом году был в Донецке на праздновании его 150-летия и нас повели на кондитерскую фабрику, которая работает всего на 15%. Думаю, Россия могла бы без особого труда помочь ей работать, если не в полную мощность, то гораздо выше этих 15%. Для этого всего лишь нужно, чтобы работали экономические связи. И пусть Запад орет со своими санкциями. Знаете, как в русской пословице: семь бед – один ответ.

- Для этого нужна соответствующая воля. Дождемся ли мы ее?

- Когда говорят, что в Донбассе блокада со стороны Украины, то давайте будем честны: есть она и со стороны России: экономическая, информационная и т.д. Где прямые поезда из Донецка? Нет их! Да, дайте вы помощь донецким предприятиям, и они сами поднимут свой край, пойдут налоги в бюджет и т.д. Что говорить, если в Крыму до сих пор Сбербанка нет? То есть по сути проводится антигосударственная политика. И так на всех уровнях.

Андрей Витальевич подписал в дар несколько книг о Донбассе. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Что ждет Донбасс, как думаете? Многие уже уехали, другие – задумываются об этом. Не секрет, что среди уезжающих – лучшие, это специалисты, которые будут востребованы в других странах. А с чем останется Донбасс?

- Вот и задумаешься. Формально та же паспортизация – это помощь Донбассу, защита его жителей. А что между строк? Очищение городов и сел Донбасса от населения? А кто приедет на их место? Жители Израиля? Создадим новую Хазарию? Заметил, что дончане отличаются мягкостью, терпимостью к другим национальностям. Я бываю у вас регулярно с начала войны, дружен с донецкими писателями. Аура у вас там особенная, добрая. Реально, город миллиона роз. А этим пользуются негодяи. Ведь толерантность - это путь к вымыванию идентичности. И все это при пассивности российских властей. Но дончане сильны тем, что умеют хранить свою историю, в этом ваша сила.

- Иногда слышу мысли от представителей власти Республики, что от потери населения могут спасти закрытые границы, причем, как с Украиной, так и Россией. Что скажете на это?

- Я думаю, это в корне неверно и даже преступно. Не должно быть искусственного ограничения прав и свобод жителей Донбасса. Людей нужно удерживать другими способами, чтобы они видели в Донбассе будущее для себя и своих детей. Как можно закрывать границы, ведь на другой стороне Донбасса у многих родственники, люди получают пенсии на Украине? Увы, история не даст соврать, как часто великие подлости делают под благовидным предлогом.

Конечно, Республикам нужны две области в административных границах Донбасса. Да и вообще идеи объединения земель русских я приветствую. И это не сепаратизм. Сепаратизм – это как раз, когда моя хата с краю. А в Донбассе - это стремление к единству, при сохранении собственной идентичности. Когда-нибудь мы все это поймем.

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