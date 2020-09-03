День освобождения Донбасса 2020: полная программа мероприятий

В этом году отмечается 77-я годовщина со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

3 сентября стало известно, что администрация города Донецка запланировала провести на День освобождения Донбасса. Преимущественно в программе мероприятий указаны митинги и возложения цветов к памятникам. Но также есть выставки и театрализованные представления. А 8 сентября пройдет концерт Григория Лепса.

7 СЕНТЯБРЯ

10.00 — митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Донбасса (адрес: Монумент «Твоим освободителям, Донбасс»);

11.00 — открытие памятника «Памяти павших» (адрес: парк культуры и отдыха Ленинского комсомола);

8 СЕНТЯБРЯ

08.30 — возложение цветов к памятнику маршалу советского союза Ф.И. Толбухину (адрес: пересечение пр. Ильича и ул. Марии Ульяновой);

09.00 — возложение цветов к памятнику «Жертвам фашизма» (адрес: парк центра славянской культуры); возложение цветов к памятнику Н.Ф. Ватутину (адрес: пересечение пр. Ватутина и ул. Артема; возложение цветов к памятникам К.А. Гурову и Ф.А. Гринкевичу (адрес: сквер театральный);

10.00 — республиканский митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Донбасса (адрес: мемориальный комплекс «Саур-Могила»);

14.00 – 18.00 — акция «Город героев», выставка картин молодых художников (адрес: бул. Пушкина, памятник «Реки Донбасса»);

16.00 – 18.00 — театрализованное представление «Нас песня к победе вела»;

19.00 — концерт Григория Лепса (адрес: Площадь Ленина).

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