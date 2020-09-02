Донецкий драмтеатр представит премьеру "Полная гармония" в это воскресенье

Эта премьера была готова еще в апреле, но помешали ограничения из-за коронавируса. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В первый день осени драмтеатр Донецка представил премьерный спектакль «Полная гармония». Пресс-показ состоялся на Сцене на Садовом.

Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Луи-Мишеля Кола «Обоюдное согласие» и это уже третья премьера 94-го театрального сезона.

Режиссер Игорь Рыбчинский, он же исполнитель главной роли, определил жанр постановки, как историю одной мелодии.

- Выбирая материал для будущей премьеры, остановился на фразе в этой пьесе «Я делаю это не для вас, не для себя, а для вашей дочери». Она меня зацепила буквально. Там про способность совершенно незнакомых людей жертвовать собой, не спрашивая лишнего, не осуждая, - рассказывает режиссер о выборе пьесы.

Премьера "Полной гармонии" ждет зрителей уже в это воскресенье. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Репетиционный процесс длился 1,5 месяца и спектакль был уже готов к показу в апреле, но ограничения из-за коронавируса помешали представить его на суд зрителя, поэтому актеры с особенным волнением ждут премьеру, которая состоится в это воскресенье, 6 сентября.

Действие происходит в небольшой квартирке, напоминающей соты, трансформирующейся и преображающейся вместе с героями спектакля.

Она, она и мелодия. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Есть он, она, а еще есть мелодия – вначале робкая, а затем все более стройная и совершенная, развивающаяся, как и отношения этих двоих, таких разных – она, привыкшая все контролировать, успешная и одинокая и он, разуверившийся в себе, опустившийся музыкант.

А, кроме того, отсутствие понимания с родителями, проблемы детей, которые с одной стороны повзрослели, а с другой стороны – требуют защиты, участия и любви. И вот когда люди готовы что-то изменить в себе, пожертвовать собой, не побояться отступить от опостылевших догм и кем-то однажды заведенных правил, происходит чудо – отступают смертельные заболевания, воплощаются мечты и полная гармония, наконец-то, поселяется в доме.

Этот спектакль прежде всего о человечности. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Зрителей ждет встреча с заслуженными артистками ДНР Анной Якубовской и Марией Марченко, Игорем Рыбчинским, Анной Костельниковой.

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