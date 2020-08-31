«Закрыто имя, лишь позывной» В Донецке чтут память героев

Вячеслав Доценко. ФОТО: Личный архив

31 августа черный день в истории Донецкой республики.

В этот день в 2018 году в результате теракта погиб Глава ДНР Александр Захарченко. Взрыв прогремел в самом центре Донецка, в кафе «Сепар»...

Вместе с Александром Захарченко погиб Вячеслав Доценко, позывной "Славян", он шел первым и первым принял на себя удар взрывной волны. Вячеслав Доценко родился в 1974 году в Донецке. Когда на Донбасс пришла беда, и украинские солдаты начали стрелять в мирных людей, он стал на защиту своей земли и вступил в Вооруженные силы Республики.

Служил в 7-ой ОМСБР ДНР в должности старшего разведчика в звании рядового. Награжден знаком отличия «Георгиевский Крест» III степени посмертно... Ему и всем защитникам нашей родины, которые ушли на небо под позывными - мой стих:

БРАТИШКА

Зарыт своими,

Забыт страной,

Закрыто имя,

Лишь позывной.

Судьбы случился

Бараний рог,

Кто мог, скрутился,

А он не смог. Ни прыгать с пирса,

Ни жечь причал,

Кто изловчился,

А он не стал. Те, что пожиже

Шептали: "Лох!"

Уже в Париже,

А он не смог.

Крысиным ором:

- Твоя ль беда? -

Кричали хором,

А он сюда. Мать похоронки

Не ждёт, сынок,

Иди сторонкой.

А он не смог.

Ни за медали,

Ни за пятак,

Вы их не дали

Ему и так.

В полнеба пламя,

В полвека смог,

Кто выжил - с нами,

А он не смог. На место пусто,

Уставом тёрт,

В казарму пустит

Сверхсрочник Пётр.

Дадут бельишко

И скажет Бог:

- Привет, братишка!

Я б так не смог.

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