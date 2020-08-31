«Закрыто имя, лишь позывной» В Донецке чтут память героев

Вячеслав Доценко. ФОТО: Личный архив
31 августа черный день в истории Донецкой республики.
В этот день в 2018 году в результате теракта погиб Глава ДНР Александр Захарченко. Взрыв прогремел в самом центре Донецка, в кафе «Сепар»...
Вместе с Александром Захарченко погиб Вячеслав Доценко, позывной "Славян", он шел первым и первым принял на себя удар взрывной волны. Вячеслав Доценко родился в 1974 году в Донецке. Когда на Донбасс пришла беда, и украинские солдаты начали стрелять в мирных людей, он стал на защиту своей земли и вступил в Вооруженные силы Республики.
Служил в 7-ой ОМСБР ДНР в должности старшего разведчика в звании рядового. Награжден знаком отличия «Георгиевский Крест» III степени посмертно... Ему и всем защитникам нашей родины, которые ушли на небо под позывными - мой стих:
БРАТИШКА
Зарыт своими,
Забыт страной,
Закрыто имя,
Лишь позывной.
Судьбы случился
Бараний рог,
Кто мог, скрутился,
А он не смог. Ни прыгать с пирса,
Ни жечь причал,
Кто изловчился,
А он не стал. Те, что пожиже
Шептали: "Лох!"
Уже в Париже,
А он не смог.
Крысиным ором:
- Твоя ль беда? -
Кричали хором,
А он сюда. Мать похоронки
Не ждёт, сынок,
Иди сторонкой.
А он не смог.
Ни за медали,
Ни за пятак,
Вы их не дали
Ему и так.
В полнеба пламя,
В полвека смог,
Кто выжил - с нами,
А он не смог. На место пусто,
Уставом тёрт,
В казарму пустит
Сверхсрочник Пётр.
Дадут бельишко
И скажет Бог:
- Привет, братишка!
Я б так не смог.
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