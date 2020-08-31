Тамара Захарченко у могилы Первого Главы ДНР: Мы благодарны людям за то, что они не забывают нашего сына

Родители Александра Захарченко Тамара Федоровна и Владимир Николаевич Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Почтить память Александра Владимировича собрались несколько сотен человек, среди которых были родители Первого руководителя государства Тамара Федоровна и Владимир Николаевич, жена Наталья, первые лица государства, боевые товарищи и простые дончане, которые не забывают о Захарченко.

- Александр Захарченко всегда защищал интересы жителей нашей страны. Он был настоящим командиром для солдат и настоящим русским человеком, - отмечает Глава ДНР Денис Пушилин. - Александр Захарченко знал, где истина, а где ложь. Он не терпел предательства и агрессоров, посягнувших на нашу землю. Такие, как он, первыми встают на защиту Родины, преграждая путь врагам

На кладбище «Донецкое море» прошел траурный митинг по случаю второй годовщины со дня гибели Александра Захарченко

Прошла траурная панихида, после которой пришедшие возложили к могиле цветы и почтили память Бати минутой молчания.

- Мы благодарны людям за то, что они не забывают нашего сына, Сашенька все видит и понимает, - говорит Тамара Федоровна.

На кладбище «Донецкое море» прошел траурный митинг по случаю второй годовщины со дня гибели Александра Захарченко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Родители Александра Владимировича часто приезжают на могилу сына.

- Еще мы посещаем парк Ленинского Комсомола, где установлен его бюст и, конечно же, приходим на место гибели к кафе «Сепар». Практически каждую неделю бываем на одном из этих мест, - говорит отец Александра Захарченко Владимир Николаевич. - Когда мы приезжаем туда, то обязательно есть люди, которые подходят к памятнику. Мы с ними разговариваем. Они нам рассказывают, что Саша сделал много хорошего.

На кладбище «Донецкое море» прошел траурный митинг по случаю второй годовщины со дня гибели Александра Захарченко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для жителей Республики Захарченко – символ мужества и стойкости.

- Он был с народом, а народ был с ним. Александр – Владимирович был настоящим лидером, - говорит дончанин Сергей. – Пошло два года с того страшного трагического дня, но до сих пор не верится, что он ушел он нас.

На кладбище «Донецкое море» прошел траурный митинг по случаю второй годовщины со дня гибели Александра Захарченко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. После референдума о независимости ДНР стал военным комендантом Донецка, а позже – заместителем министра внутренних дел. В ноябре 2014 года, после победы на выборах, стал Главой Донецкой Народной Республики.

За трогательную заботу о своих бойцах, Захарченко в Республике называли Батей.

Погиб Захарченко 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка. Похоронен на городском кладбище «Донецкое море».

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