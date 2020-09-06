Солист «Агата Кристи» Вадим Самойлов: «Еще до войны понял, что местные жители - представители очень крепкого, твердого и талантливого региона»

Встречу со звездой молодежи помогли организовать «Русский Центр» и Центр медиапроектов «Звезда». Фото: пресс-служба общественной организации «Молодая Республика»

5 сентября основатель рок-группы Вадим Самойлов в Донецке встретился с молодыми активистами Республики. У ребят была уникальная возможность пообщаться на равных с известным исполнителем и задать ему интересующие их вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Я с жителями Республики был знаком еще до войны. Уже тогда понял, что они представители очень крепкого, твердого и талантливого региона. Вскоре же их сила проявилась в желании построить независимую и справедливую Родину, — отметил Вадим Самойлов.

На встречу с исполнителем пришли молодые люди из Донецка, Макеевки, Харцызска, Ясиноватой и других городов Республики. Они задавали вопросы о творчестве, кумирах Самойлова и его отношении к современной музыке.

Напомним, что Самойлов приехал в Республику на этот раз с небольшим туром. Он уже посетил несколько городов, где дал концерты в рамках фестиваля талантов «Время Победы».

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