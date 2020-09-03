Участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов продолжает свой тур по городам ДНР

Вадим Самойлов входит в золотой состав популярной рок-группы «Агата Кристи». Фото: Фестиваль талантов «Время Победы»

Вадим Самойлов – участник золотого состава рок-группы «Агата Кристи» продолжает свой тур по городам Донецкой Народной Республики вместе с другими участниками Второго Фестиваля талантов «Время Победы». Следующие несколько дней Самойлов будет выступать в Дебальцево, Горловке и Новоазовске. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Центра медиапроектов «Звезда».

— 3 сентября в 19:00 в городе Дебальцево на центральной площади пройдёт третий концерт II Фестиваля талантов «Время Победы» с участием творческих коллективов Республики и военнослужащих НМ ДНР. Специальный гость вечера Вадим Самойлов, солист группы Агата Кристи. Организаторы фестиваля: Народная милиция ДНР и Центр медиапроектов «Звезда», — говорится в сообщении.

Выступление в Новоазовске назначено на 4 сентября, а в Горловке – 6 сентября. Вместе с Вадимом Самойловым на одной сцене также появятся творческие коллективы Республики и военнослужащих Народной милиции ДНР.

Напомним, что тур по городам Республики у вокалиста «Агата Кристи» начался с концерта в Донецке 30 августа на День города и День шахтера. А после 2 сентября он уже выступал в Торезе. Какие города музыкант посетит после Новоазовска в пресс-службе Центра медиапроектов «Звезда», пока не уточняют.

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