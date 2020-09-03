«Задыхаемся, никому дела нет!»: Дончане жалуются, что вечером город укутан химической гарью

Гарь почувствовали жители почти всех районов Донецка. Фото: Евгении Ка

3 сентября. Но в Донецке горят не костры рябин, город уже не первый день укутан дымом и гарью.

Дончане жалуются в соцсетях, что спать невозможно, как только темнеет, город окутывают клубы зловонной гари. Причем жалобы поступают от жителей самых различных районов.

- Живу в центре, на Мира, постоянные костры по ночам, то ли листья жгут, то ли мусор. Ни ЖЭК, ни администрация, ни служба спасения не реагируют! С сегодняшней ночи вообще кошмар, дышать невозможно, у меня уже тошнота и головная боль от этой гари, - пожаловалась жительница Донецка Любовь Ежова.

Ее слова подтвердили десятки дончан из различных районов города: «Это точно не мусор жгли, Калининский в районе Марабушты тоже задыхался от гари» (Светлана Костилова), «У нас вчера на весь район воняло какой-то жженой гадостью. Думаю, это не просто кто-то один жжёт. Практически каждую ночь такое» (Анна Овчинникова), «Пролетарский, тоже невозможно, сегодня, прям как никогда, несло гарью» (Ирина Антонова), «На Донском вчера воздух был вонючий, я не думаю, что это костры, рано еще. Воняет не органическим, а пластиком. Вонь по факту на весь город» (Людмила Шаповалова).

Сейчас в Донецке стоит жаркая и ветреная погода, что способствует распространению огня. Фото: Евгении Ка

Люди говорят о том, что гарь появляется именно в темное время суток, днем ее признаков нет.

- Только потемнело, в квартире дышать трудно - вся пропиталась удушливым дымом, кашель, уснуть не получается, плюс артериальное давление подскочило из-за всего этого, - жалуется Галина Карачинцева, житель Ворошиловского района. - К утру в квартире гарь от сжигаемого мусора так и не выветрилась! Если сегодня вечером вновь ситуация повторится, придётся нам с мужем делать капитальный досмотр ближайших подозрительных территорий.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями к главе города Алексею Кулемзину.

- За последние дни в городе ежесуточно происходит свыше 20 пожаров на открытой местности. Кроме того, третьи сутки горят отстойники в районе очистных, - прокомментировал ситуацию Алексей Кулемзин. - МЧС работает круглосуточно по тушению пожаров. Хочется призвать всех дончан быть осторожнее с огнем. Жара только способствует распространению пожаров.

МЧС ДНР накануне сообщили, что горели «Донецкие очистные сооружения», произошло очаговое горение активного ила на площади 3 га.

Ветреная и жаркая погода способствует распространению пожара, а потому будьте осторожны и сами с огнем и сообщайте в МЧС, если заметили возгорание.

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