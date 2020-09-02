Украинские военные размещают боевую технику в жилых районах Луганщины

Фото: архив штаб "ООС".

Подконтрольные Киеву боевики украинских формирований вопреки существующему перемирию продолжают размещать бронетехнику в прифронтовых районах так называемой «ООС».

- За прошедшие сутки выявлено размещение техники из состава 14-й бригады: боевая бронированная машина в жилом районе (села) Крымское; из состава 30-й бригады – три боевые бронированные машины в жилом районе (села) Новозвановка; одна боевая машина (зафиксирована) вблизи участка разведения в районе Золотого, — рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Тем временем участники Контактной группы по минному урегулированию ситуации в Донбассе начали переговоры в формате видеоконференции.

- Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции, — отметили в МИД.

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