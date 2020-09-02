Начались переговоры Контактной группы по Донбассу

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Участники Контактной группы по минному урегулированию ситуации в Донбассе начале переговоры в формате видеоконференции. Об этом сегодня сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

- Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции, — отметили в МИД.

Отметим, что накануне переговоры в формате видеоконференции прошли в четырех профильных подгруппах Контактной группы.

Ранее сообщалось, что в Донбассе было объявлено очередное перемирие, которое вступило в силу 27 июля. На него очень надеются и в прифронтовой Саханке, где буквально накануне учебного года в школе поменяли 40 окон.

- Будем надеяться, это значит, что будет мир и окна не вылетят от очередной взрывной волны, - выражает надежду директор школы.

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