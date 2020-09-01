1 сентября в Саханке: Как прошел День знаний на передовой

1 сентября в Саханке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Позади у ребят остались каникулы, которые пролетели незаметно, а впереди им предстоят новые открытия, знакомства, оценки и домашние задания. Сегодня порог прифронтовой школы Саханки переступил 31 ученик и 10 учителей.

Кто-то за это лето успел отдохнуть на море, в горах, но некоторые старшеклассники подрабатывали во время курортного сезона.

Школа за последнее время сильно преобразилась: заменили большую часть шиферной кровли на крыше школы, идет ремонт кровли спортивного зала, поставили 40 новых пластиковых окон во всех классах. Таких грандиозных перемен школа не знала со дня своего основания в 1954 году.

- За такое большое количество больших изменений хочется особенно поблагодарить главу нашего района Олега Моргуна, ремонтной бригаде нашего села, и работникам самой школы, - говорит директор школы Оксана Самарская. - Главное же для учеников - настойчиво и упорно следовать к своим целям, определиться кем есть желание стать в жизни, понимание, к чему надо стремится и маленькими шагами добиваться своих целей.

Именно в школе дети постигают основы знаний и становятся гражданами своего государства, патриотами своей Родины. Так вышло, что в этом году первоклассников в саханской школе нет, но есть трое выпускников 11 класса.

На всю школу только три выпускника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этом году все школы республики перешли на российские образовательные стандарты, учителя отмечают, что для ребят переход будет не простым, но все в любом случае справятся.

Саханская школа полностью обеспечена канцелярией, каждый ребёнок получи на 1 сентября полный канцелярский набор от депутатов Народного Совета, также не обходит стороной школы и Комитет Красного Креста, которые должны посетить Саханку 3 сентября. Большую помощь оказывают волонтеры различных гуманитарных миссий и организаций, к слову, в этом году школа имеет всеобъемлющее обеспечение, однако, первоклассников в этом году не будет, они сядут за парты только через год.

Порог прифронтовой школы Саханки переступил 31 ученик. Их родители также пришли на торжественную часть открытия нового учебного года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эльнара учится в 11 классе саханской школы, любит своих двух одноклассников и сам учебный процесс.

- Когда закончу школу, я поеду учиться в Россию в полицейскую академию на судебное дело, либо в театральный, еще не решила, - делится своими планами на будущее выпускница.

Одна из выпускников Саханки - 11-классница Эльнара Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Саханская школа одна на большую часть населенных пунктов. В соседних селах: Дзержинском и Ленинском детей не осталось вовсе, но в саханскую школу ходят пешком ребята-второклассники из соседнего хутора Сергеевка, расстояние не малое - примерно, как пройти пешком от ДМЗ до Донбасс-Арены, и так каждый день.

Несмотря на все трудности жизни, село Саханка по сей день находится на передовой линии соприкосновения, сейчас перемирие более-менее соблюдается, однако местные жители и власти не особо верят в его продолжительность - говорят уже даже не в десятый раз. Буквально в мае в 50 метрах от школы было попадание снаряда, который выпустили по школе киевские силовики. Дети приклеили на окна белых голубей мира, которые выходят прямиком на украинские позиции, однако им по всей видимости дети безразличны.

Среди сегодняшних второклашек была девочка, которая несколько месяцев назад была тяжело ранена вместе со своим другом в результате артудара, ее смогли быстро вылечить и поставить на ноги, а ее друг такого же возраста до сих пор лежит в больнице и радость 1 сентября в этом году уже не увидит.

Несколько месяцев назад девочка, которая находится слева на фото, была тяжело ранена Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам главы администрации Новоазовского района Олега Моргуна, сейчас обстановка в селе относительно спокойная, только издалека периодически слышны выстрелы, но надежда на то, что этот год школьники проведут в мире однозначно присутствует.

- Мы делаем все возможное для того, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно, мы очень надеемся на мир, ведь мир - это восстановление инфраструктуры, новые инвестиции и рабочие места. Я очень хочу, чтобы наши ребята, которые сегодня стали одиннадцатиклассниками, получили достойное образование и стали достойными гражданами нашей Республики, - сказал Олег Валерьевич.

Глава района Олег Моргун помог с подготовкой школы к новому учебному году Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К слову, школа была основана в 1954 году и в ней есть свои старожилы, к примеру - преподаватель естественных наук Валентина Ивановна пришла работать сразу после окончания института и на сегодняшний день имеет 54-летний стаж работы в этой школе.

Преподаватель естественных наук Валентина Ивановна имеет 54-летний стаж работы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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