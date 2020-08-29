Киевские силовики обстреляли Зайцево из гранатометов

ВСУ вновь открыли стрельбу. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирований Украины вновь открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. На этот раз под обстрел попал поселок Зайцево, что на севере Горловки. О нарушении со стороны киевских силовиков сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 11.40 украинские силовики открыли огонь по поселку Зайцево (южное). Была выпущена одна граната ВОГ-17, также применялось стрелковое оружие, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в СЦКК сообщили о первом за восемь дней тишины обстреле со стороны украинских вооруженных формирований. Киевские силовики из стрелкового оружия открывали огонь по донецкому направлению. Под огнем оказался район «Вольво центра», что на окраине столицы Республики.

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