ВСУ обстреляли Донецк

Огонь был открыт в направлении «Вольво-центра» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Огонь был открыт в 18.55 в направлении «Вольво-центра» на северной окраине Донецка с применением стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что это – первый обстрел территории ДНР после восьмидневного затишья.

- Кроме этого, шесть военнослужащих ВСУ проводили инженерных работ в районе села Водяное к северо-западу от Донецка, что противоречит дополнительным мерам контроля и усиления перемирия, - рассказали в ведомстве.

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