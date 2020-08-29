Украинский полковник вывозил из Донбасса оружие и продавал бандитам

Оружие было обнаружено в ходе обыска машины полковника. Фото: штаб "ООС"

Торговля оружием в украинский армии процветает. На этот раз с поличным попался полковник службы внешней разведки Он вывозил военное имущество из зоны проведения так называемой «операции объединенных сил» для продажи представителям криминалитета. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В ходе обыска служебной машины полковника СВР обнаружили и изъяли 10 тысяч патронов, четыре реактивные гранаты РПГ-26 и одну РПГ-22, пять унифицированных запалов, пять гранат РГД-5 и гранату Ф-1, - рассказывает он. - Как стало известно следствию, работал данный полковник во взаимодействии с сотрудником пограничной службы Украины с 2015 года.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что из источников стали известны несколько фактов, подтверждающих связи украинских военных с криминалитетом.

- В августе 2018 года из двух автоматов, числившихся на балансе 25-й бригады и списанных как утраченные в ходе боевых действий, был расстрелян автомобиль ровненского предпринимателя. Еще один инцидент с применением оружия, ранее находящегося на балансе ВСУ, произошел в июле 2019 года в лесополосе вблизи Прилук Черниговской области, где происходили разборки местных представителей криминалитета, - рассказал Осадчий.

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