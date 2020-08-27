Как украинские спецслужбы вербуют военнослужащих ДНР

СБУ пытаются вербовать военнослужащих ДНР, но их деятельность пресекается

«Добрый день! Предлагаем вам сотрудничество за хорошее вознаграждение» - письма с подобным содержанием все чаще стали приходить военнослужащим Донецкой Народной Республики. Их авторы сидят в кабинетах украинских спецслужб и прокручивают в своих головах различные методы, чтобы переманить защитников Республики на свою сторону. Зачастую эти методы запрещенные, а если говорить простым языком - кровавые и безжалостные.

Давить стараются на самое болезненное - на родственников, которые находятся на Украине. Продолжают упорно искать контакт со своими объектами по полгода. У кого их нет - предлагают кругленькие суммы вознаграждения.

ЗА ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДЛАГАЛИ 1 000 ДОЛЛАРОВ

Любая вербовка начинается с чего-то мелкого. Сначала попросят что-то рассказать, затем сфотографировать, а после выполнить более серьезное задание. Поэтому важно успеть сориентироваться на самом начальном этапе и обратиться за помощью в Министерство госбезопасности. Именно так поступил военнослужащий Народной милиции Сергей.

Военнослужащий Сергей Фото: Евгений СИМОНОВ

В самом начале войны в Донбассе мужчина без раздумий принял решение - защищать Родину. Для Сергея было важно, чтобы его дети (а их шестеро) могли гордиться своим отцом.

1 октября я отправил детей в школу, а сам пошел служить. Спустя год похоронил 4-летнюю дочь... менингит. Некоторое время не служил, но вернулся, - рассказывает Сергей. - Однажды утром мне пришло сообщение от украинских спецслужб: «Здравствуйте! Мы знаем, где вы служите. Хотели бы предложить вам заработок».

Военнослужащего попросили «сливать» информацию. Начали угрожать.

- Сказали, что как только моя дочь приедет в Мариуполь на учебу - ее «прикроют». Я позвонил дочери - таких планов у нее не было. Потом он начал угрожать расправой над бывшими женами. Я игнорировал, но он все равно писал.

Сергей рассказывает, что украинские спецслужбы вымогали у него снимки карт, информацию о командовании и данные о личном составе.

- Они предлагали вознаграждение до 1 000 долларов. Мне деньги не нужны. Для меня главное, чтобы мы вернули свои земли. От того, какая информация о войсках может попасть к СБУ, зависит судьба моих сослуживцев. Ведь, зная о местах расположения личного состава, они могут устроить артналет в самое неожиданное время. Поэтому я все это игнорировал. Из-за этого они угрожали сдать меня в МГБ ДНР. Сдавать меня было не за что, к тому же обо всем этом я изначально доложил в органы.

УСТРОИЛИ «ПРЕССИНГ» МАМЕ

Андрей - офицер Народной милиции, где служит пятый год. Он родился в Крыму. Еще до 2000-х годов переехал в Донбасс, поступил в Макеевское медучилище, а когда окончил - устроился в «скорую».

- Когда начались события в Донбассе, я хотел спасать людей. Однажды мы с товарищем попали под обстрел. Я получил небольшую контузию и перелом руки, - вспоминает военнослужащий. - Когда рука была загипсована от кисти до плеча, а в это время Украина обстреливала мой город, меня душили слезы ярости - от того, что я даже камень не мог бросить в ту сторону. Когда у меня наладилось здоровье, я пошел в военкомат. С тех пор я ни разу об этом не пожалел. Это был мой осознанный выбор - строить Республику, встречать Русскую весну. Меня не устраивает то, как Украина переписывает историю, как там прославляют нетрадиционную ориентацию, заставляют разговаривать только на украинском языке. У меня растет три сына. Я хочу, чтобы они выросли настоящими мужчинами, чтобы понимали, что наши деды и прадеды отвоевали за наши жизни.

Военнослужащий Андрей Фото: Евгений СИМОНОВ

Андрей рассказывает, что за время его службы украинские спецслужбы несколько раз выходили на его мать на подконтрольной Украине территории. Эти «визиты» начались после того, как на «Миротворце» появились его данные.

- Примерно в 2017 году к ней пришли из СБУ и попросили созвониться со мной, порекомендовать воспользоваться программой «Вернись домой». На это моя мать ответила, что не знает ничего о моей жизни. Они от нее отстали. Ровно до той поры, пока меня не повысили в должности, которую занимаю сейчас, - рассказывает военнослужащий. - Уже тогда началась конкретика. Они снова пришли к ней на работу, сказали, что знают, что она со мной общается, попросили организовать связь. Мама обо всем рассказала мне, а я поставил в известность руководство. Примерно раз в месяц к ней на работу приходили из спецслужб. Сначала все было достаточно вежливо, но затем начали давить и угрожать.

БУДЕШЬ «ВЕТЕРАНОМ АТО»

Мужчина обратился в МГБ ДНР после того, как представители украинских спецслужб в очередной раз пришли на работу к его матери и все-таки вынудили организовать связь.

- Ей сказали, что если она этого не сделает, то ее в ту же минуту арестуют, как пособницу террористов. У мамы проблемы со здоровьем, давление, нервы. Она позвонила мне в слезах и передала трубку. Мне сказали, чтобы я создал учетную запись в мессенджере для общения. Я это сделал, сообщив руководству и в органы.

При общении Андрею сказали, что знают, где он служит и какую должность занимает.

- Основной посыл звучал так: если я не буду с ними сотрудничать - они усложнят жизнь моей семье. Он сказал, что не сторонник силовых методов, но я его вынуждаю к ним прибегнуть, - с трудом сдерживая переживания, рассказывает мужчина. - Мне начали задавать вопросы о позициях, личном составе, численности техники. За каждое из этих заданий была конкретная цена. В среднем от 300 до 1 000 долларов. Я игнорировал. Тогда мне сказали, что если я решу с ними сотрудничать, они смогут организовать мой переход на Украину и обеспечить мне статус ветерана «АТО». Чуть ли не героя Украины мне предложили.

Сейчас украинские спецслужбы слегка сбавили обороты и перестали «прессовать» родных Андрея. Около месяца ничего не предпринимают, но мужчина переживает за маму.

- Она не относится к силовым структурам, работает в мирной сфере. Она сильно волнуется... Говорит, что свое уже пожила и хочет, чтобы у нас было все в порядке. Как можно прекратить этот беспредел СБУ? Очень надеюсь, что на это обратит внимание международное сообщество. Еще со времен СССР все знали, что родители не в ответе за детей. Угрожать женщине - это крайне низко.

ПОДАРИЛИ ПОДДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

Жителю Донецка Александру 27 лет. В армию ушел в 23 года. Год назад на него также начали выходить украинские спецслужбы. Первоначально собеседник Александра попытался выдать себя за его бывшего сослуживца.

Военнослужащий Александр Фото: Евгений СИМОНОВ

- Он изливал мне душу, а после начал расспрашивать, как обстоят дела в части. Сначала я ничего не подозревал. В итоге он сказал, что нашел на Украине хорошую работу и стал уговаривать меня приехать к нему. Я сказал, что потерял украинский паспорт. Он попросил выслать фото, чтобы оформить новый паспорт. Все это происходило под присмотром наших спецслужб. Через месяц мне пришло сообщение, где было указано название улицы, номер дома, подъезда и почтового ящика, в котором лежит посылка.

Поддельный украинский паспорт на другое имя, который украинские спецслужбы передали военнослужащему ДНР Фото: Евгений СИМОНОВ

Поддельный украинский паспорт на другое имя, который украинские спецслужбы передали военнослужащему ДНР Фото: Евгений СИМОНОВ

На месте Александр нашел 4 тысячи рублей на дорогу, мобильный телефон и поддельный украинский паспорт на чужое имя, но с его фото. Страницы паспорта специально были слегка состарены. На Украине военнослужащему обещали «сладкую» жизнь, амнистию и награды. Когда представители Киева поняли, что молодой человек отказывается от переезда, ему предложили одну тысячу долларов за «слив» информации. От сотрудничества военнослужащий отказался.

- Мы - военные - представляем для «той стороны» особую ценность. Поэтому мы всегда должны быть начеку, - говорит Александр. - Если бы я не обратился к командованию и в Министерство госбезопасности вовремя, тогда мои действия нанесли бы серьезный удар по обороноспособности государства, за что предусмотрена очень серьезная ответственность.

Скриншоты сообщений представителей украинских спецслужб, адресованные разным военнослужащим Народной милиции Республики

ОФИЦИАЛЬНО

Привлекают к ответственности

С начала года в МГБ ДНР обратилось 36 военнослужащих и членов их семей с заявлениями о попытках вербовки со стороны СБУ. В том числе под предлогом обсуждения программы «Тебя ждут дома».

- Украинские спецслужбы, используя методы психологического давления на членов семей, а также лживыми обещаниями освобождения от уголовной ответственности, путем подкупа и шантажа, склоняют их к возвращению на территорию Украины, однако, перед тем предлагают предоставить информацию или выполнить некоторое поручение, - говорит пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов. - Таким образом, военнослужащих вовлекают в диверсионную деятельность и шпионаж, а в случае отказа, при переезде на Украину привлекают к уголовной ответственности.

Михаил Попов. Фото: ДАН

МГБ ДНР в очередной раз предупреждает, что только явка с повинной является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

С 2019 года по материалам МГБ ДНР возбуждены уголовные дела в отношении 28 лиц из окружения военнослужащих НМ ДНР, которые согласились сотрудничать с украинскими спецслужбами. Еще 12 уже понесли наказание и находятся в местах заключения.

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