МГБ ДНР установило представителей СБУ, которые пытались завербовать военнослужащих Республики

С официальным заявлением выступил официальный представитель МГБ ДНР Михаил Попов. Фото: ДАН

В МГБ ДНР рассказали о новых попытках украинских спецслужб завербовать военнослужащих Народной милиции Республики.

В ведомство обратились два защитника Республики и заявили, что их пытались завербовать украинские спецслужбы. Об этом сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

- Установлено, что координировал операцию центральный аппарат СБУ в Киеве, - говорит представитель МГБ. - Установочные данные представителей службы, которые осуществляли вербовочный подход к военнослужащим НМ, установлены.

Стал известен и номер телефона, с которого сотрудники СБУ выходили на связь с военными – 066 853 83 95. В случае звонков и сообщений с этого номера – обращайтесь в МГБ ДНР.

Михаил Попов также рассказал, что за 2019-2020 годы в мингосбезопасности обратились 36 военнослужащих с заявлениями о попытках осуществления вербовочного подхода к ним со стороны СБУ в рамках программы «Тебя ждут дома».

- Украинские спецслужбы активно используют подкуп, шантаж, психологическое давление на родственников, обещания о якобы освобождении от уголовной ответственности, - рассказывает пресс-офицер МГБ Республики. - Задача - любыми путями выманить военнослужащих на территорию Украины, после чего вынудить их к сотрудничеству. В случае отказа перебежчики привлекаются к уголовной ответственности. Цель вербовки, как правило - диверсионная и агентурная деятельность против Донецка и Луганска.

Представитель мингосбезопасности ДНР подчеркнул, что в случае вербовки жителей Республики иностранными спецслужбами, необходимо немедленно сообщить в органы государственной безопасности.

- В случае своевременного обращения лицо освобождается от всякой ответственности, - сказал Михаил Попов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова обратилась в Международные организации.

- Сегодня я обратилась в МККК, ОБСЕ и ООН с просьбой о недопущении нарушения прав и свобод граждан на территории Украины (членов семей военнослужащих ДНР). Надеюсь, что своевременно откликнутся, и неправомерные действия со стороны СБУ прекратятся. Это недопустимо, и мы надеемся, что в будущем такое не повторится, - заявила Морозова.

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