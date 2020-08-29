Басурин: НМ ДНР готова уничтожить траншеи и укрытия украинских силовиков, созданные после вступления в силу допмер

Басурин сделал заявление Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что подразделения оборонного ведомства ДНР готовы уничтожить созданные после вступления дополнительных мер траншеи и укрытия вооруженных формирований Украины.

- НМ ДНР готова уничтожить траншеи и укрытия украинских силовиков, созданные после вступления в силу допмер контроля перемирия в Донбассе, - заявил он.

Эдуард Александрович отметил, что подразделения Народной милиции Республики готовы к действиям.

- Согласно заявлению главнокомандующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о недопустимости позиционных нарушений со стороны вооруженных формирований Украины, подразделения Народной милиции ДНР полностью готовы к действиям при получении соответствующего приказа на уничтожение траншей и укрытий ВФУ, дооборудованных или вновь созданных после вступления в силу 22 июля 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, - подчеркнул Басурин.

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