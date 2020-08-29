Глава ДНР озвучил стоимость реконструкции дворца молодежи «Юность» в Донецке

В ходе встречи с активом общественного движения «Донецкая Республика» Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопрос о восстановлении дворца молодежи «Юность», который находится в центре столицы.

Руководитель государства отметил, что на сегодняшний день, уже подготовлена вся проектно-сметная документация.

- Также, прежде чем будут заключены договоры с подрядчиками, необходимы заключения всех профильных ведомств, - говорит Денис Владимирович. - Потому что здание ДМ «Юность» во многом придется строить заново.

Пушилин озвучил предварительную стоимость реконструкции «Юности».

- Сумма, запланированная на восстановление, составляет более 500 миллионов, - сказал Глава ДНР. - Если хотим получить достойный объект в Донецке, к этому вопросу надо подойти ответственно.

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